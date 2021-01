Американская певица Кэти Перри трогательно поздравила своего мужа Орландо Блума с Днем рождения. Актеру исполнилось 44 года.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию их совместных фото и дополнила пост чувствительными словами. Певица поделилась их домашними селфи, а также добавила различные фотографии с отдыха.

— Счастливого 44-го Дня рождения для моей любви и блестящего отца моего первенца. Ты — как мерцающее зеркало, которое видит и показывает мне то, чего не вижу я. Я очень горжусь тем, что мой месяц нашел свое солнце. Люблю тебя безгранично, — подписала пост Кэти.

Читайте: У Кэти Перрри и Орландо Блума родился первенец

Звездная пара должна была пожениться в июле 2020 года в Японии, однако из-за пандемии коронавируса они перенесли свадьбу и сосредоточились на рождении первенца.

А уже в конце августа прошлого года Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями — на свет появилась их долгожданная дочь, которую назвали Дейзи.

С того момента молодые родители не давали никаких комментариев прессе по поводу первенца и не публиковали ее снимки в соцсетях.

Кэти Перри представила клип на песню Not the End of the World

Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на песню Not the End of the World.

Перри оказывается на космическом корабле вместе с инопланетянами и ожидает самоуничтожения планеты Земля.

В песне поп-звезда призывает продолжать двигаться вперед и, несмотря на любые проблемы, не терять надежды.