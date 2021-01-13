Экзотический завтрак Каменских и Потапа на Мальдивах, ванная с лепестками роз Дантеса и Дорофеевой на Бали. Звездные пары наслаждаются отпуском, чем активно делятся в соцсетях со своими поклонниками.

Потап и Настя Каменских проводят январские праздники на Мальдивах. Для своей жены певец подготовил романтический завтрак в бассейне, чем Настя с восторгом поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Завтрак на воде — довольно модное явление среди звезд и, как оказалось, удобное, что подтвердили звездные супруги.

Прежде чем приступить к приему пищи, певица не упустила возможности похвастаться своей стройной фигурой и сфотографировалась в бассейне с завтраком.

— Завтрак в раю, — подписала публикацию Настя Каменских.

Не менее романтичный день на Бали у Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой. После гонг-медитации пара отправилась в СПА комплекс на массаж, где они приняли ванну с балийскими цветами и лепестками роз.

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— Нас мяли два часа, потом делали скраб, а сейчас моют в ванной с шикарным видом, — поделился певец.

Несмотря на такой интимный момент, Дантес с удовольствием показал, как прошла их водная процедура.

— Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно недоработал по композиции, свету и неудачно выбрал ракурс. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился, — шутливо подписал он свою публикацию.

Где отдыхают украинские звезды

Новогодние праздники для большинства украинских звезд — это сезон отпусков.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают знаменитости. Самыми популярными местами отдыха среди звезд стали Индонезия, Египет и Карпаты.