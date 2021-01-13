Как лучше путешествовать с ребенком — советы от Санты Димопулос

Певица и победительница шоу Танцы со звездами Санта Димопулос вместе с семьей отправилась на отдых в Дубай. В отпуск звезда взяла свою годовалую дочь Софию.
На своей странице в Instagram певица поделилась советами, как лучше путешествовать с маленьким ребенком. Санта рассказала, что их первая поездка вместе с дочерью произошла, когда малышке исполнилось 2 месяца. Тогда весь перелет София сладко спала.
Читайте: Лилия Ребрик поразила шпагатом, а Юлия Санина — татуировкой: топ-новости украинского шоу-бизнеса
Певица утверждает, что ее дочь отлично переносит смену обстановки. И несмотря на то, что в путешествие они всегда берут с собой няню, в дороге она пытается постоянно быть вместе с Софией.
— Готовьтесь быть гибкими и наберитесь терпения, ведь малыш может капризничать, кричать, плакать и не слушаться. Главное — не терять самообладания (дети сразу перенимают беспокойство), быть готовой, что не все пойдет по плану и быстро реагировать, — советует певица.
Чтобы избежать стресса, Санта рекомендует брать в путешествие знакомые для ребенка вещи или игрушки. Для своей дочери она взяла одеяло и книги.
— Обязательно возьмите с собой полезные перекусы, потому что дети без привычной обстановки, в стрессе, в перелетах чаще всего едят больше обычного. Я беру ягоды, печенье (предварительно испеченное дома), авокадо, банан, сыр, — рассказывает Санта.
Важно продумать все до мелочей и не забыть о воде, запасной удобной одежде, памперсах, пустышках, салфетках и планшете с мультиками. Также перед полетом необходимо подготовить аптечку.
Санта Димопулос ответила на недовольство Юлии Саниной
Победительница телепередачи Танцы со звездами певица Санта Димопулос ответила на недовольство фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной из-за кубка.
В финале программы Санта хотела отдать свой приз Юлии, которая заняла второе место. Вокалистка The Hardkiss подарок не приняла, посчитав поступок Димопулос лицемерным и унизительным.