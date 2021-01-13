Как лучше путешествовать с ребенком — советы от Санты Димопулос

Певица и победительница шоу Танцы со звездами Санта Димопулос вместе с семьей отправилась на отдых в Дубай. В отпуск звезда взяла свою годовалую дочь Софию.

На своей странице в Instagram певица поделилась советами, как лучше путешествовать с маленьким ребенком. Санта рассказала, что их первая поездка вместе с дочерью произошла, когда малышке исполнилось 2 месяца. Тогда весь перелет София сладко спала.

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Певица утверждает, что ее дочь отлично переносит смену обстановки. И несмотря на то, что в путешествие они всегда берут с собой няню, в дороге она пытается постоянно быть вместе с Софией.

— Готовьтесь быть гибкими и наберитесь терпения, ведь малыш может капризничать, кричать, плакать и не слушаться. Главное — не терять самообладания (дети сразу перенимают беспокойство), быть готовой, что не все пойдет по плану и быстро реагировать, — советует певица.

Чтобы избежать стресса, Санта рекомендует брать в путешествие знакомые для ребенка вещи или игрушки. Для своей дочери она взяла одеяло и книги.

— Обязательно возьмите с собой полезные перекусы, потому что дети без привычной обстановки, в стрессе, в перелетах чаще всего едят больше обычного. Я беру ягоды, печенье (предварительно испеченное дома), авокадо, банан, сыр, — рассказывает Санта.

Важно продумать все до мелочей и не забыть о воде, запасной удобной одежде, памперсах, пустышках, салфетках и планшете с мультиками. Также перед полетом необходимо подготовить аптечку.

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