Звезда сериала Американская история ужасов Эмма Робертс впервые опубликовала фото с новорожденным сыном.

О том, что актриса со своим возлюбленным Гарреттом Хедлундом впервые станут родителями стало известно в июне 2020 года.

В конце декабря зарубежная пресса сообщила, что Эмма Робертс стала мамой.

Звезда не долго тянула интригу и поделилась первым снимком с малышом в своем Instagram.

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Спасибо 2020 году за то, что сделал что-то правильное. Наш яркий лучик света – Родс Робертс Хедлунд, — трогательно подписала публикацию актриса.

О романе Эммы с американским актером Гарреттом Хедлундом стало известно в марте 2019 года. Ранее актриса была помолвлена со своим коллегой с Американской истории ужасов Эваном Питерсом.

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Американская певица Ники Минаж родила первенца от своего мужа Кеннетта Петти осенью 2020 года.

Пара поженилась в октябре 2019 года. Тайная свадьба состоялась после 11 месяцев отношений.