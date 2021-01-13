Автор Студии Квартал-95 и победитель шоу Холостячка Александр Эллерт рассказал о жизни с Ксенией Мишиной, своих отношениях с дочерью и изменениях после проекта.

В программе Зе Интервьюер Александр отметил, что только со средины проекта поверил в искренность намерений Ксении Мишиной. Но на финале шоу Холостячка он чувствовал, что Ксюша выберет именно его.

— Влюбленность была с самого начала шоу. Но я переживал, что она, как актриса, играет каждое свидание. У меня была внутренняя борьба и я почему-то не верил ей. Но на пятой неделе, после свидания в палатке, я понял, что все по-настоящему, — делится победитель шоу.

Саша признался, что ему всегда было сложно говорить о своих чувствах на публику, но проект помог избавиться от этой проблемы.

— Теперь я понимаю, что если мужчина любит, то он не должен стесняться говорить о своих чувствах. Почему-то мне в детстве, как и большинству мужчин, говорили “не плачь”, “не распыляйся”. Но благодаря проекту я пришел к выводу, что мы должны говорить о любви. Пусть это будет суховато, в отличии от женской подачи романтизма и сентиментальности, но этого не надо стесняться, — говорит Александр.

Также Эллерт рассказал об отношениях со своей 14-летней дочерью Элей и отметил, что ей очень нравится Ксения.

— Я тот человек, которому она может доверять. У меня не получается уделять ей сильно много времени, но несмотря на это, я могу быть лучшим другом для нее. Не хочу быть строгим папой, чтобы она меня боялась и переживала о том, что я могу я ее наругать. Папе можно рассказывать абсолютно все, — сообщает Саша.

До того, как шоу показали в эфире, никто из участников не имел права показывать свою личную жизнь и говорить о том, как закончился проект.

Автор студии Квартал 95 поделился, что им с Ксенией было тяжело быть 3 месяца в тени. Влюбленные сразу “спалились”, ведь поклонники шоу очень внимательно следили за ними.

Также Саша рассказал, что скоро Ксения Мишина появится на Youtube и сейчас он думает в каком формате это сделать лучше всего.

— Мне хочется, чтобы Ксюша показала себя с другой стороны на Youtube, ей это интересно и она хотела бы попробовать себя в этом направлении. В своих ролях она более сдержанная, но на самом деле Ксю очень кайфовая и умеет дурачиться, — говорит Саша.

После проекта Эллерт избавился от своих вредных привычек, начал медитировать, а также отказался от употребления мяса и алкоголя.

— Я решил просто попробовать. Теперь я чувствую себя легче в отношении пищеварения и движения. Пока мне все это нравится и теперь я равнодушно отношусь к вредной пище. Медитация уже тоже вошла в привычку. Это некий процесс концентрации, ты выкидываешь все мысли из головы и не думаешь ни о чем. Мы делаем это вместе с Ксюшей, вечером перед сном, — рассказывает Александр.

Интервью Ксении Мишиной и Александра Эллерта

25 декабря в выпуске Холостячка. Жизнь после проекта Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, что не только сохранили отношения после шоу, но и живут вместе.

После завершения романтического реалити у пары началась реальная жизнь. Александр воспитывает 14-летнюю дочь Элю, а у Ксении есть сын — девятилетний Платон.

Эксклюзивно для Фактов ICTV влюбленные Ксения Мишина и Александр Эллерт поделились своим видением гармоничных отношений, общаются ли дети и сколько времени понадобилось для того, чтобы начать жить вместе.