Американский актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в фильмах Один дома и Один дома-2, поддержал предложение вырезать из картины кадры с участием действующего президента США Дональда Трампа.
Один из пользователей Twitter опубликовал отредактированный отрывок фильма, где в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.
Маколей Калкин отреагировал на этот ролик словом Браво, а также поддержал своего подписчика, который призвал создать петицию о замене Трампа в фильме Один дома-2.
due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4
— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021
Режиссер фильма Крис Коламбус рассказал, что Трамп буквально требовал для себя эту эпизодическую роль. Иначе бизнесмен отказывался давать разрешение на съемки в собственном роскошном нью-йоркском отеле Плаза.
В результате Трамп появляется на несколько секунд в холле отеля, указывая путь герою Калкина Кевину.
Биография и яркие цитаты Маколея Калкина
Голливудский актер Маколей Калкин стал популярным в 10 лет, в частности благодаря фильму Один дома. Эта кинолента для многих уже стала традиционной во время новогодних праздников.
Однако Маколей Калкин известен не только по роли Кевина. Биографию и интересные факты об актере читайте в нашем материале.
Источник: Metro
Фото: Dreamstime