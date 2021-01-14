Американский актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в фильмах Один дома и Один дома-2, поддержал предложение вырезать из картины кадры с участием действующего президента США Дональда Трампа.

Один из пользователей Twitter опубликовал отредактированный отрывок фильма, где в эпизоде ​​в фойе отеля нет Трампа.

Маколей Калкин отреагировал на этот ролик словом Браво, а также поддержал своего подписчика, который призвал создать петицию о замене Трампа в фильме Один дома-2.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Режиссер фильма Крис Коламбус рассказал, что Трамп буквально требовал для себя эту эпизодическую роль. Иначе бизнесмен отказывался давать разрешение на съемки в собственном роскошном нью-йоркском отеле Плаза.

В результате Трамп появляется на несколько секунд в холле отеля, указывая путь герою Калкина Кевину.

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