Борис Грачевский умер от коронавируса

Умер художественный руководитель Борис Грачевский. У него был диагностирован коронавирус.

Грачевскому был 71 год.

Информацию о его смерти подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Борис Грачевский заболел коронавирусом 21 декабря 2020 года, а через шесть дней его госпитализировали. Затем перевели в реанимацию, а после врачи ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

11 января Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако потом ему стало хуже. Врачам пришлось подключить к аппарату ЭКМО и снова ввести в кому.