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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Худрук Ералаша Борис Грачевский умер от коронавируса

Умер художественный руководитель Борис Грачевский. У него был диагностирован коронавирус. 

Грачевскому был 71 год. 

Информацию о его смерти подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Борис Грачевский заболел коронавирусом 21 декабря 2020 года, а через шесть дней его госпитализировали. Затем перевели в реанимацию, а после врачи ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ. 

11 января Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако потом ему стало хуже. Врачам пришлось подключить к аппарату ЭКМО и снова ввести в кому. 

Борис Грачевский умер от коронавируса

 

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