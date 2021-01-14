Борис Грачевский умер от коронавируса

Умер художественный руководитель Борис Грачевский. У него был диагностирован коронавирус.
Грачевскому был 71 год.
Информацию о его смерти подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.
Борис Грачевский заболел коронавирусом 21 декабря 2020 года, а через шесть дней его госпитализировали. Затем перевели в реанимацию, а после врачи ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ.
11 января Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако потом ему стало хуже. Врачам пришлось подключить к аппарату ЭКМО и снова ввести в кому.