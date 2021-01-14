Больше года прошло с момента выхода на экраны фильма Клима Шипенко — Текст, снятого по роману Дмитрия Глуховского. Однако в сети и прессе продолжают вспоминать страстные кадры с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус.

Речь идет о секс-сцене, из-за которой Асмус получила волну хейта в свой адрес, поскольку появилась в ней обнаженной. На момент съемок и премьеры картины актриса еще была замужем за Гариком Харламовым, поэтому поклонники осудили излишнюю откровенность сцены как для матери и образцовой жены.

В новом выпуске программы Кино в деталях об этой “секс-сцене” вспомнил Иван Янковский, которому, в отличие от Асмус, удалось избежать критики. Актер назвал этот эпизод “интересным творческим экспериментом”, а также отметил, что реакция зрителей была такой бурной из-за безупречной актерской игры с Кристиной.

— Играть что-то типа Текста мне интересно. Это профессия. Мы свою работу сделали досконально, хотя все понимают, что это обман, ничего в действительности не было. Просто мы качественно обманули всех. Человек должен понимать, что это кино, — высказал свое мнение Иван.

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В интервью Янковский также признался, что тщательно отбирает предложения касательно будущих ролей. Даже большой гонорар не может заставить его работать над неинтересными проектами.

— Это мой выбор. Я мог бы сниматься больше, если бы хотел, но я так не делаю. Иногда я вижу название фильма, и мне уже не нравится. Или начинаю читать сценарий с именами Любка, Костик… Все, сразу останавливаюсь! И это не вопрос денег. Понятно, что надо на что-то жить, но я делаю то, что я хочу, — рассказал Янковский.

Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус объявили о расторжении брака

В начале лета Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус объявили о расторжении восьмилетнего брака. После развода в прессе стали появляться самые разнообразные слухи о версиях развода пары: некоторые поклонники считали, что разрушительную роль сыграла скандальная секс-сцена фильма Текст.

Кристина Асмус в своем Instagram в очередной раз опровергла слухи, что их отношения с мужем разрушил фильм. Актриса заявила, что впервые подавала на развод задолго до премьеры, когда роман Текст еще даже не был написан. Сейчас экс-супруги пытаются сохранять теплые отношения ради благополучия их совместной дочери — Насти. Недавно они грандиозно отпраздновали семилетие дочери.

Источник: Кино в деталях