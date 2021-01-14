Бизнес-леди и блогер Ким Кардашьян обеспокоена тем, как развод с рэпером Канье Уэстом может повлиять на их четверых детей. 40-летняя звезда реалити готовится к разводу со своим мужем-рэпером после семи лет совместной жизни.

Ким наняла адвоката по вопросам развода Лору Вассер для ведения переговоров по урегулированию бракоразводного процесса. Пара воспитывает четверых детей — дочерей Норт (7 лет) и Чикаго (2 года), сыновей Сента (5 лет) и Псалма (2 года).

— Дети очень важны для меня, — заявила Ким.

По инсайдерской информации, Кардашьян в течение последних нескольких месяцев делала много попыток сохранить семью. Однако они были безуспешными, отношения становились сложнее. Она хочет двигаться дальше.

Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст объявили о разводе

Канье Уэст встретил Рождество вместе с Ким и детьми, но в последние месяцы рэпер живет на своем ранчо в Вайоминге, тогда как его семья осталась в Калифорнии.

Ким до сих пор не прокомментировала ситуацию развода. Однако в одной из последних публикаций Кардашьян в Instagram, поклонники отметили, что она не снимает обручальное кольцо. Кардашьян надеется сохранить семейную гармонию и распределить совместное имущество мирно. Хотя это может быть проблематично, поскольку Ким принадлежит земля и имущество вокруг дома, а Канье владеет самим домом. Речь идет об их доме в Калифорнии.

Фото: Kim Kardashian West