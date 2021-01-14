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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Рианна снялась в откровенной фотосессии нижнего белья

Американская певица Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Звезда поделилась серией горячих фотографий на своей странице в Instagram.

На фото певица позирует в красном полупрозрачном комплекте с ремешками и накладками на груди в виде сердец. Образ Рианны дополнили латексные перчатки, чулки, а также большие кольца и колье. Новая коллекция приурочена ко Дню святого Валентина.

Также певица опубликовала видео, на котором соблазнительно позирует на кровати в собственном комплекте. За несколько часов ролик собрал более 4 миллионов просмотров и вызвал настоящий фурор среди поклонников артистки.

В комментариях подписчики забросали Рианну комплиментами. Большинство пользователей в восторге от нового образа звезды.

— Ты не единственная моя Валентинка, — кокетливо подписала видео Рианна.

Даша Астафьева поделилась соблазнительными фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева на своей странице в Instagram поделилась видео с бэкстейджа новой откровенной фотосессии. Накануне знаменитость опубликовала серию пикантных фото.

На них звезда позировала босиком в черном халате с глубоким декольте, который делал акцент на ее груди. Соблазнительный образ певица довершила легким макияжем и накрученными волосами.

 

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