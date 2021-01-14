Известный кинорежиссер и актер Том Круз делает все возможное, чтобы во время съемок фильма Миссия невыполнима 7 все сотрудники соблюдали правила карантинной безопасности.

Звезда приобрел двух специальных роботов для патрулирования съемочной площадки. Он заплатил огромные суммы за гаджеты, которые также могут проводить тесты персоналу.

— Том настолько серьезно относится к тому, чтобы съемки фильма не прекратились, что даже приобрел специальных роботов. Ведь он не может быть везде, чтобы гарантировать, что его сотрудники ведут себя хорошо, — сообщает источник.

Миссия невыполнима 7 снималась в Великобритании и Европе в течение всей пандемии, в то время как производство многих других фильмов закрыли из-за коронавируса.

— Крузу много платят за эти фильмы, тем более ему очень повезло работать в период пандемии. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, насколько коронавирус повлиял на работу киноиндустрии, — пишет источник.

Актер делает все, чтобы его усилия по продолжению съемок во время пандемии не оказались под угрозой. Последняя часть франшизы Миссия невыполнима 7 уже сталкивалась с рядом задержек, связанных с Covid-19, когда съемочная группа путешествовала по Европе.

Том Круз обругал сотрудников, нарушивших карантинные правила