Старый Новый год — это еще один повод загадать желание в ночь с 13 на 14 января и собраться за семейным ужином. Традиция его празднования насчитывает уже более 100 лет.
Украинские звезды не поскупились на добрые слова и поздравили своих поклонников со Старым Новым годом. С теплыми пожеланиями обратилась певица Алина Гросу, телеведущие Екатерина Осадчая и Леся Никитюк, артист Monatik.
— Со Старым Новым годом, дорогие друзья. Теперь уж точно наступает 2021 год и я очень надеюсь, что он всем нам принесет только позитивные эмоции, счастье и вдохновение, ура, — подписала свою публикацию Алина Гросу.
Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фотографиями праздничного семейного ужина, который не обошелся без кутьи. На столе также было традиционное новогоднее блюдо — оливье.
— Щедрый вечер. Маланки или Старый Новый год. С праздником! Сегодня есть еще один шанс загадать все желания, которые не успели, — поздравила подписчиков телеведущая.
Как и Екатерина Осадчая, Леся Никитюк показала полный еды праздничный стол.
— Со Старым Новым годом! Люблю вас всех, счастья вам и вашим семьям, — обратилась к поклонникам телезвезда.
Несмотря на то, что Monatik сейчас находится на Мальдивах, поздравить своих подписчиков он не забыл.
Артист подошел к вопросу креативно и опубликовал шуточное фото, лежа на песке.
— Всех с наступающим Старым Новым годом. Нарисовал вот фортепиано на песке, как мог. Играю для вас саундтрек щедрого вечера, — подписал публикацию певец.
Традиции и история Старого Нового года
В 1918 году в России Совет народных комиссаров решил догнать прогрессивный мир и перейти с архаического юлианского календаря на григорианский, после чего появился Старый Новый год. И уже с 1919 года люди стали отмечать этот праздник.