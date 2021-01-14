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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Шанс загадать желание: Осадчая, Monatik, Гросу и Никитюк поздравили украинцев

Старый Новый год — это еще один повод загадать желание в ночь с 13 на 14 января и собраться за семейным ужином. Традиция его празднования насчитывает уже более 100 лет.

Украинские звезды не поскупились на добрые слова и поздравили своих поклонников со Старым Новым годом. С теплыми пожеланиями обратилась певица Алина Гросу, телеведущие Екатерина Осадчая и Леся Никитюк, артист Monatik.

— Со Старым Новым годом, дорогие друзья. Теперь уж точно наступает 2021 год и я очень надеюсь, что он всем нам принесет только позитивные эмоции, счастье и вдохновение, ура, — подписала свою публикацию Алина Гросу.

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фотографиями праздничного семейного ужина, который не обошелся без кутьи. На столе также было традиционное новогоднее блюдо — оливье.

— Щедрый вечер. Маланки или Старый Новый год. С праздником! Сегодня есть еще один шанс загадать все желания, которые не успели, — поздравила подписчиков телеведущая.

Как и Екатерина Осадчая, Леся Никитюк показала полный еды праздничный стол.

— Со Старым Новым годом! Люблю вас всех, счастья вам и вашим семьям, — обратилась к поклонникам телезвезда.

Несмотря на то, что Monatik сейчас находится на Мальдивах, поздравить своих подписчиков он не забыл.

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Артист подошел к вопросу креативно и опубликовал шуточное фото, лежа на песке.

— Всех с наступающим Старым Новым годом. Нарисовал вот фортепиано на песке, как мог. Играю для вас саундтрек щедрого вечера, — подписал публикацию певец.

Традиции и история Старого Нового года

В 1918 году в России Совет народных комиссаров решил догнать прогрессивный мир и перейти с архаического юлианского календаря на григорианский, после чего появился Старый Новый год. И уже с 1919 года люди стали отмечать этот праздник.

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