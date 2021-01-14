Оля Полякова в купальнике: как звезда отдыхает на Мальдивах

Украинская певица Оля Полякова, как и многие ее коллеги, улетела отдыхать на новогодние праздники. Суперблондинка для отдыха с детьми выбрала Мальдивские острова, откуда активно делится фотографиями и видео со своими подписчиками в Instagram.

Звезда в который раз продемонстрировала прекрасную форму в свои 36 лет. Так, на своей странице в Instagram певица поделилась серией фото в купальнике и белой накидке, подчеркнув, что раздеваться будет медленно.

— Оля, вы красивая женщина с идеальной фигурой, продолжайте радовать нас своими фотографиями, — комментируют публикацию звезды поклонники.

Вскоре длинноногая блондинка продемонстрировала свое загоревшее тело и стальной пресс.

Не обошлось и без критики в адрес дорогостоящего отдыха артистки со стороны подписчиков.

— Столько крика было, что денег нет и жить не на что, зато теперь на Мальдивах. Денег от концертов нет, решили раздеваться? Оля, может скинешь мне денег на карту — и я так отдохну, — пишут разъяренные подписчики.

Полякова же тем временем снимает очередное видео в новом купальнике.











Суперблондинка Полякова разделась на Мальдивах / 3 фотографии

Каменских и Дорофеева на отдыхе

Завтрак в бассейне Каменских и Потапа, ванная с лепестками роз Дантеса и Дорофеевой.

Звездные пары наслаждаются отпуском, чем активно делятся в соцсетях со своими поклонниками.