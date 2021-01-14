Оля Полякова в купальнике: как звезда отдыхает на Мальдивах

Украинская певица Оля Полякова, как и многие ее коллеги, улетела отдыхать на новогодние праздники. Суперблондинка для отдыха с детьми выбрала Мальдивские острова, откуда активно делится фотографиями и видео со своими подписчиками в Instagram.
Звезда в который раз продемонстрировала прекрасную форму в свои 36 лет. Так, на своей странице в Instagram певица поделилась серией фото в купальнике и белой накидке, подчеркнув, что раздеваться будет медленно.
— Оля, вы красивая женщина с идеальной фигурой, продолжайте радовать нас своими фотографиями, — комментируют публикацию звезды поклонники.
Вскоре длинноногая блондинка продемонстрировала свое загоревшее тело и стальной пресс.
Не обошлось и без критики в адрес дорогостоящего отдыха артистки со стороны подписчиков.
— Столько крика было, что денег нет и жить не на что, зато теперь на Мальдивах. Денег от концертов нет, решили раздеваться? Оля, может скинешь мне денег на карту — и я так отдохну, — пишут разъяренные подписчики.
Полякова же тем временем снимает очередное видео в новом купальнике.
Каменских и Дорофеева на отдыхе
Завтрак в бассейне Каменских и Потапа, ванная с лепестками роз Дантеса и Дорофеевой.
Звездные пары наслаждаются отпуском, чем активно делятся в соцсетях со своими поклонниками.