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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Пора возвращаться в активный режим: Настя Каменских станцевала тверк

Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отдыхает на Мальдивах. Даже в отпуске звезда не забывает о социальных сетях и активно делится с подписчиками различными фото.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала откровенное видео, на котором танцует тверк в коротких джинсовых шортах, неоновом бюстгальтере и кепке. Певица исполняет движения, в которых активно задействована работа ягодиц и бедер.

Каменских отмечает, что новогодние праздники уже закончились и пора возвращаться в активный режим. Своим видео Настя призывает подписчиков выполнить необычную тренировку для ягодиц.

— Выберите одно из упражнений: twerk полезно для тела и красиво. Zumba упражнения на основе латиноамериканских танцев, это очень крутое кардио! Fitness сделать 50 приседаний или найти на YouTube мой комплекс упражнений для попы, пресса или всего тела. Ищите по запросу Sport with NK, — подписала пост звезда.

Меньше чем за сутки видео Каменских собрало более одного миллиона просмотров. Но подписчики неоднозначно отреагировали на танец Насти. Большинство поклонников в восторге от фигуры и движений звезды. Однако некоторые пишут, что публиковать такие видео вульгарно и унизительно.

Каменских и Дорофеева на отдыхе

Завтрак в бассейне Каменских и Потапа, ванная с лепестками роз Дантеса и Дорофеевой.

Звездные пары наслаждаются отпуском, чем активно делятся в соцсетях со своими поклонниками.

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