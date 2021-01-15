Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отдыхает на Мальдивах. Даже в отпуске звезда не забывает о социальных сетях и активно делится с подписчиками различными фото.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала откровенное видео, на котором танцует тверк в коротких джинсовых шортах, неоновом бюстгальтере и кепке. Певица исполняет движения, в которых активно задействована работа ягодиц и бедер.

Каменских отмечает, что новогодние праздники уже закончились и пора возвращаться в активный режим. Своим видео Настя призывает подписчиков выполнить необычную тренировку для ягодиц.

— Выберите одно из упражнений: twerk — полезно для тела и красиво. Zumba — упражнения на основе латиноамериканских танцев, это очень крутое кардио! Fitness — сделать 50 приседаний или найти на YouTube мой комплекс упражнений для попы, пресса или всего тела. Ищите по запросу Sport with NK, — подписала пост звезда.

Меньше чем за сутки видео Каменских собрало более одного миллиона просмотров. Но подписчики неоднозначно отреагировали на танец Насти. Большинство поклонников в восторге от фигуры и движений звезды. Однако некоторые пишут, что публиковать такие видео вульгарно и унизительно.

Каменских и Дорофеева на отдыхе

Завтрак в бассейне Каменских и Потапа, ванная с лепестками роз Дантеса и Дорофеевой.

Звездные пары наслаждаются отпуском, чем активно делятся в соцсетях со своими поклонниками.