Проживающая в Америке украинская певица Мика Ньютон рассказала, что ей диагностировали рак яичника. Впервые девушка сообщила об этом в сентябре 2020 года.

Певица поделилась с подписчиками фотографией с больницы. Звезда рассказала о сложном времени и вердикте врачей.

— После второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Врачи говорили, что понадобится 12 курсов химиотерапии. Самая ужасная новость — я не смогу иметь детей. Произошло чудо и после повторных тестов диагностировали первую стадию болезни. Это значит, что у меня появился шанс на беременность, — сообщила Мика Ньютон.

Девушка подчеркнула, что молитвы и позитивные мысли исцеляют.

— Я искренне верю во всю духовную работу, через которую прошла. Три онколога, которые присутствовали на операции, не могли поверить результатам анализов. Я знаю одно, что если ты принимаешь все в своей жизни как урок, а не наказание, ты будешь вознагражден, — поделилась певица.

До сентября 2020 года поклонники звезды и подумать не могли, что она больна.

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Артистка не переставала делиться своими фотографиями в Instagram. Нигде не было намека на болезнь.

— Последний год был одним из самых тяжелых в моей жизни. Не легко принять такой диагноз как рак. Если посмотреть на все опубликованные мною фото за последние 12 месяцев, то я нигде не намекнула на что-то плохое, — подписала публикацию Мика Ньютон.

По словам певицы, первую операцию ей сделали 4 ноября 2019 года.

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