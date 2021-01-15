Январь 2021 не оставил ценителей без качественных новинок в мире музыки.

Премьеры начала января, начиная от Ланы Дель Рей и заканчивая Арианы Гранде, за короткое время собрали миллионы просмотров и прослушиваний.

В свежей подборке Фактов ICTV — главные музыкальные премьеры января, которые всколыхнули Голливуд.

Селена Гомес

Неожиданная премьера нового испаноязычного сингла — De Una Vez. Это первый трек, который певица выпустила в 2021 году. Сейчас Селена участвует в кулинарном шоу, которое выходит на HBO Max, однако успела совместить съемки с новым релизом. Скоро ожидается релиз испаноязычного альбома.

Сия

Певица представила мультипликационный клип на свою новую песню — Hey Boy feat. Burna Boy. Новый альбом выйдет 24 февраля и это будет первый альбом с 2017 года. Режиссером видео стал колумбийский художник Rafatoon, ранее работавший с Dua Lipa и Linkin Park.

Зейн

Певец выпустил новый альбом с провокационным названием — Nobody Is Listening. Альбом состоит из 11 песен. Песня Vibez уже находится в топ-чартах с большим количеством предпочтений. Недавно он и его невеста Джиджи Хадид стали родителями, и пока модель посвящает себя материнству, он отдался музыке.

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Ариана Гранде

Ариана Гранде удивила своих поклонников, выпустив ремикс на песню 34+35. Трек вошел в ее последний альбом Positions, премьера которого состоялась в конце октября 2020 года. Звезда до последнего не говорила, кто присоединится к треку 34+35. Мощное трио вместе с Арианой возглавили Megan Thee Stallion и Doja Cat. Девушки стали одними из самых прослушиваемых исполнительниц рэпа в США. В своих Instagram звезды имеют около 19 млн подписчиков.

Лана Дель Рей

Клип на песню Chemtrails Over the Country Club вышел одновременно с треком. Клип сейчас в трендах YouTube и собрал более 2 млн просмотров за первые сутки. Лана показала обложку своего будущего одноименного альбома, который выйдет 19 марта.

Лану Дель Рей обвиняют в расизме

После нового клипа на песню Chemtrails Over the Country Club снимок альбома с одноименным названием сразу вызвал споры в соцсетях.

Певицу обвинили в дискриминации цветного населения, мол, на обложке — только белые женщины. Когда Лана объяснила, что рядом с ней не модели, а подруги, певицу снова обвинили — на этот раз в “отсутствии цветных друзей”.

Лана Дель Рей возразила хейтерам: две ее близкие подруги — мексиканки, и они неоднократно появлялись в клипах звезды и сопровождали ее в последнем туре по Америке. Более того, Лана Дель Рэй неоднократно записывала дуэтные композиции с известными чернокожими рэпперами A$AP Rocky и The Weeknd.

Музыкальные эксперты ожидают, что скандал вокруг Chemtrails Over the Country Club станет дополнительным пиаром для Ланы Дель Рэй, что позволит ей занять достойное место в мировых чартах.