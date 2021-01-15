Известный модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал, какие вещи могут испортить любой образ.
На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором показал свои табу в стильном наряде.
Модельер отметил, что при выборе образа стоит отказаться от колготок с неуместным принтом. Универсальными считаются колготки с геометрическим рисунком и в горошек. Помимо этого, сейчас в тренде вариант с логотипом.
Также дизайнер выразил свое мнение относительно подделок, которые очень распространены на рынке одежды.
— Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы попробовать свои силы в обществе. Уважайте бренды но не опускайтесь до уровня фальшивых изделий! На рынке можно найти много доступных и актуальных моделей, — пишет Андре Тан.
Не менее важно соблюдать специальные правила ухода за одеждой. Дизайнер советует не отрезать длинную колючую этикетку с подробной инструкцией по уходу за вещью.
Следующим стильным табу является пренебрежение аксессуарами.
— Я даже не знаю, что хуже: излишие аксессуаров или полное их отсутствие. Правильно подобранные украшения — это признак хорошего вкуса. Поэтому не пренебрегайте этим правилом, — отмечает дизайнер.
Также, по словам Андре Тана, важно уметь прощаться со старыми вещами.
— Мода циклична, но это не значит, что можно складывать вещи в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежду старого кроя видно сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут сильно износиться, — утверждает Андре Тан.
Как коронавирус повлиял на модные тренды
Дизайнеры с каждым годом предлагают все более оригинальные элементы в одежде. Среди трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии.
Сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Это отмечают многие модельеры, в частности известный дизайнер одежды Андре Тан. Как коронавирус повлиял на модные тренды и швейную индустрию — читайте в материале Фактов ICTV.