Известный модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал, какие вещи могут испортить любой образ.

На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором показал свои табу в стильном наряде.

Модельер отметил, что при выборе образа стоит отказаться от колготок с неуместным принтом. Универсальными считаются колготки с геометрическим рисунком и в горошек. Помимо этого, сейчас в тренде вариант с логотипом.

Также дизайнер выразил свое мнение относительно подделок, которые очень распространены на рынке одежды.

— Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы попробовать свои силы в обществе. Уважайте бренды но не опускайтесь до уровня фальшивых изделий! На рынке можно найти много доступных и актуальных моделей, — пишет Андре Тан.

Не менее важно соблюдать специальные правила ухода за одеждой. Дизайнер советует не отрезать длинную колючую этикетку с подробной инструкцией по уходу за вещью.

Следующим стильным табу является пренебрежение аксессуарами.

— Я даже не знаю, что хуже: излишие аксессуаров или полное их отсутствие. Правильно подобранные украшения — это признак хорошего вкуса. Поэтому не пренебрегайте этим правилом, — отмечает дизайнер.

Также, по словам Андре Тана, важно уметь прощаться со старыми вещами.

— Мода циклична, но это не значит, что можно складывать вещи в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежду старого кроя видно сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут сильно износиться, — утверждает Андре Тан.

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