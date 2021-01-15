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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Тайла Паркс обручилась со своей девушкой

Американская певица и актриса Тайла Паркс обручилась со своей девушкой. Избранницей 27-летней звезды стала Ширлин Куигли — бывшая танцовщица Рианы, Бейонс, Мисси Эллиотт и других звезд.

Этой новостью поделилась Куигли в своем Instagram.

— C первой недели нашей встречи я знала, что ты в моей жизни навсегда. Я верю в Бога и сказочные любовные истории. Поиск чистой любви и того, кто заполнит мое сердце — это то, о чем я молилась ежедневно. Я говорила себе, что больше не буду встречаться с женщинами, пока не обрела тебя. Я сказала да, — подписала пост девушка.

Тайла Паркс также является автором и соавтором песен известных исполнителей, таких как Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Крис Браун, Деми Ловато, Кристина Агилера и другие.

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Ариана Гранде выходит замуж

Одна из самых известных американских певиц Ариана Гранде выходит замуж.

Избранником певицы стал агент по недвижимости Далтон Гомес, на отношения с которым Ариана впервые намекнула весной 2020.

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