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Каріна Зуєва |

Тверк MARUV и много алкоголя: Моргенштерн устроил вечеринку для богатых в ОАЭ

Российский рэпер и YouTube-блогер Моргенштерн начал 2021 год ярко. Певец улетел в Дубаи, где отрывается на полную.

Совместив отдых с работой, рэпер устроил концерт для богатых. Вечеринка проходила в одном из ресторанов Дубаи — Chalet Berezka Dubai.

Артист развлекал публику, пил коньяк и исполнил все свои хиты — Cadillac, El Problema, Yung Hefner и другие.

  • Вечеринка Моргенштерна для богатых и тверк от MARUV: звезды в Дубае
  • Вечеринка Моргенштерна для богатых и тверк от MARUV: звезды в Дубае
  • Вечеринка Моргенштерна для богатых и тверк от MARUV: звезды в Дубае
  • Вечеринка Моргенштерна для богатых и тверк от MARUV: звезды в Дубае
Тверк MARUV и много алкоголя: Моргенштерн устроил вечеринку для богатых в ОАЭ / 2 фотографии

Не обошлось и без караоке, где Моргенштерн вместе с посетителями исполнил трек Филиппа Киркорова и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна — Ролекс.

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На вечеринке также присутствовала украинская певица MARUV. Исполнительница станцевала тверк, подчеркнув, что Дубай в этом году полон сюрпризов.

Каменских станцевала тверк

Украинская певица Настя Каменских отдыхает на Мальдивах. Звезда не забывает о социальных сетях и активно делится фотографиями и видео с подписчиками.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала откровенное видео, на котором танцует тверк в коротких джинсовых шортах.

Фото: morgen_shtern

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