Вечеринка Моргенштерна для богатых и тверк от MARUV: звезды в Дубае

Российский рэпер и YouTube-блогер Моргенштерн начал 2021 год ярко. Певец улетел в Дубаи, где отрывается на полную.
Совместив отдых с работой, рэпер устроил концерт для богатых. Вечеринка проходила в одном из ресторанов Дубаи — Chalet Berezka Dubai.
Артист развлекал публику, пил коньяк и исполнил все свои хиты — Cadillac, El Problema, Yung Hefner и другие.
Не обошлось и без караоке, где Моргенштерн вместе с посетителями исполнил трек Филиппа Киркорова и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна — Ролекс.
На вечеринке также присутствовала украинская певица MARUV. Исполнительница станцевала тверк, подчеркнув, что Дубай в этом году полон сюрпризов.
Каменских станцевала тверк
Украинская певица Настя Каменских отдыхает на Мальдивах. Звезда не забывает о социальных сетях и активно делится фотографиями и видео с подписчиками.
На своей странице в Instagram Настя опубликовала откровенное видео, на котором танцует тверк в коротких джинсовых шортах.
Фото: morgen_shtern