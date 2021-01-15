Фильм Атлантида от режиссера и сценариста Валентина Васяновича попал в 12 номинаций премии BAFTA.
Фильм будет бороться за престижную награду в категориях: Лучший фильм, Лучший неанглоязычный фильм, Лучшая режиссерская работа и другие.
В Атлантиде снялись ветераны АТО, волонтеры и солдаты ВСУ. Одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук — бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе.
Ежегодная премия BAFTA присуждается Британской академией телевидения и киноискусства. Вместе с Золотым Глобусом предшествует премии Оскар в определении лучших фильмов.
В этом году за звание лучшей ленты претендует 245 картин. За награду категории Лучший неанглоязычный фильм — 55 фильмов. Имена лауреатов станут известны 11 апреля 2021 во время торжественной церемонии награждения.
Атлантиду выдвинули в номинацию премии Оскар
Украинский оскаровский комитет 24 сентября 2020 выдвинул фильм Атлантида на премию Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Премьера кинофильма состоялась 4 сентября на Венецианском фестивале. Украинская лента победила в программе Горизонты. В честь этого события над островом Лидо, главной локацией фестиваля, подняли сине-желтый флаг.
Сюжет киноленты Атлантида
Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией. События происходят в 2025 году — через год после окончания затяжной войны. Съемки происходили в Мариуполе в период с января по март 2018 года.
Источник: BAFTA