Фильм Атлантида от режиссера и сценариста Валентина Васяновича попал в 12 номинаций премии BAFTA.

Фильм будет бороться за престижную награду в категориях: Лучший фильм, Лучший неанглоязычный фильм, Лучшая режиссерская работа и другие.

В Атлантиде снялись ветераны АТО, волонтеры и солдаты ВСУ. Одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук — бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе.

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Ежегодная премия BAFTA присуждается Британской академией телевидения и киноискусства. Вместе с Золотым Глобусом предшествует премии Оскар в определении лучших фильмов.

В этом году за звание лучшей ленты претендует 245 картин. За награду категории Лучший неанглоязычный фильм — 55 фильмов. Имена лауреатов станут известны 11 апреля 2021 во время торжественной церемонии награждения.

Атлантиду выдвинули в номинацию премии Оскар

Украинский оскаровский комитет 24 сентября 2020 выдвинул фильм Атлантида на премию Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Премьера кинофильма состоялась 4 сентября на Венецианском фестивале. Украинская лента победила в программе Горизонты. В честь этого события над островом Лидо, главной локацией фестиваля, подняли сине-желтый флаг.

Сюжет киноленты Атлантида

Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией. События происходят в 2025 году — через год после окончания затяжной войны. Съемки происходили в Мариуполе в период с января по март 2018 года.

Источник: BAFTA