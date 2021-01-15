Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой Екатериной Репяховой ожидает рождения первенца.

На своей странице в Instagram жена артиста поделилась с подписчиками деталями своей беременности. Екатерина рассказала, что сейчас находится на 19-й неделе, то есть почти на 5-м месяце. Она узнала, что забеременела только на четвертой неделе.

Первые роды девушки запланированы на 13 июня 2021 года. Именно в этот день она будет праздновать свой 27-й день рождения.

— Я так люблю свой день рождения и начало лета, что Бог послал мне ребенка именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. А именно тогда — мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет, — поделилась жена Павлика.

Екатерина призналась, что на 16-й неделе парe сообщили пол малыша, но эту информацию они еще не разглашают. Также девушка показала, как младенец растет в утробе. В Instagram-stories она добавила фото с УЗИ.

Кадры пара разместила на доске в квартире, на которой они коллекционируют воспоминания о наиболее памятных моментах жизни.

Виктор Павлик женился

29 мая украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, которая долгое время была его концертным директором. Но объявили они о своей женитьбе только 10 июня, так как хотели провести этот день вдвоем в спокойной атмосфере.

Влюбленные признались, что до помолвки имели отношения почти четыре года, но скрывали их.