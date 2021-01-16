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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Катя Клэп обручилась с BadComedian

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сделал предложение Кате Клэп.

Об этом сама Клэп сообщила на YouTube канале.

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Девушка показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут и она пока не знает, когда именно его носить.

— Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки, — спросила Клэп.

Он также отметила, что это не розыгрыш, а свершившиеся правда.

Лана Дель Рей тайно обручилась

О том, что певица Лана Дель Рей тайно обручилась, стало известно в середине декабря.

Женихом стал 31-летний музыкант Клейтон Джонсон: по данным инсайдеров, до отношениям пара долгое время общалась в приложении для знакомств.

Обручальное кольцо на безымянном пальце Ланы поклонники заметили во время ее выступления на The Tonight Show с Джимми Фэллоном

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