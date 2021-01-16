Украинская певица Аlyona Аlyona (настоящее имя Алена Савраненко, — Ред.) Стала лауреатом европейской премии в области популярной современной музыки.

Рэп-исполнительница на фестивале Eurosonic Noorderslag выиграла денежное вознаграждение в размере €10 тыс. Также ей окажут поддержку для развития в карьере.

Кроме того, украинка собрала больше всего голосов зрителей и дополнительно получила €5 тыс. и возможность сотрудничать с французской студией Deezer.

Ежегодную премию Грэмми перенесли

Церемонию одной из самых популярных музыкальных премий Грэмми 2021 перенесли. Она должна была состояться 31 января, однако организаторы перенесли событие из-за пандемии коронавируса.

В СМИ говорят, что ее проведут в марте. В этом году больше всего номинаций Грэмми в певицы Бейонсе — ее номинировали в девяти категориях.

Фото: Аlyona Аlyona