Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой проводят свой зимний отпуск на Мальдивах.

На своей странице в Instagram звезда активно делится с подписчиками яркими фотографиями с отдыха и демонстрирует свою фигуру в разных купальниках и ракурсах.

Певица опубликовала фотографию, на которой она одета в бикини и позирует на фоне экзотического пейзажа.

В посте звезда поблагодарила всех за поздравления, ведь 17 января Полякова отмечает свой 37 день рождения.

— Друзья! Полет нормальный! Спасибо за теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру! Делаем, что делается, а будь, что будет! Спасибо всем! С днем ​​рождения меня!, — написала Полякова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)



Оля Полякова неоднократно демонстрировала свою фигуру, чтобы порадовать подписчиков в Instagram. Подробнее о том, как Полякова отдыхает на Мальдивах читайте в материале Фактов ICTV.