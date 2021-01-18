Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова накануне своего 45-летия похвасталась стройной и подтянутой фигурой. На своей странице в Instagram она предстала перед подписчиками в одном лишь купальнике. Позируя перед иконой Феодоры Александрийской, Волочкова вызвала двоякую реакцию своих поклонников.

Подписчики стали обсуждать, насколько этичным выглядит столь откровенное фото балерины на фоне святого образа.

У балерины дома есть много святых образов: она неоднократно подчеркивала свою набожность. Однако делать полуобнаженные снимки рядом с иконами — недопустимо для верующего человека.

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Кроме успешной карьеры балерины, Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов и постила провокационные фото в Instagram.

В свои 44 года знаменитость может похвастаться подтянутой фигурой и умопомрачительными шпагатами. Балерина придерживается строгой диеты. Каждый день Анастасия встает к балетному станку и совершенствует свою знаменитую растяжку. Кроме того, она посещает тренажерный зал, где специально для нее разработан комплекс силовых упражнений. Результатами труда звезда похвасталась перед поклонниками.

Считанные дни остались до 45-летия Анастасии Волочковой. Балерина усилено готовится к юбилею, который она отметит 20 января. В канун юбилея артистка тщательно приводит себя в порядок, активно посещает салоны красоты. Балерина организовывает закрытое мероприятие для близких людей.

— Ну, вроде к спектаклю и дню рождения прихожу в форму. Секрет прост — много физических нагрузок, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером — два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями дополняю рацион. Плюс русская баня, купель и массаж, — сообщила Анастасия.

Глубокое декольте и авоська на голове — неожиданный образ Волочковой

Балерина поразила своих подписчиков неожиданным фото — авоськой на голове. В своем Instagram Анастасия опубликовала свой новый головной убор. Читатели стали активно обсуждать “модный выбор” артистки и шутить с этого.

Фото: volochkova_art