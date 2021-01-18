Ирина Билык и Элина Иващенко выступили на приеме у Лукашенко

Украинская певица Ирина Билык и победительница вокального талант-шоу Х-Фактор 10 Элина Иващенко 16 января выступили на праздничном приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По случаю старого Нового года Лукашенко устроил мероприятие в стиле Вечеров на хуторе близ Диканьки в Минске.

Среди приглашенных гостей были звезды российской эстрады Стас Михайлов, Валерий Сюткин, певица Зара и экс-участник белорусской группы Песняры Валерий Скорожонок.

-На новогоднем приеме у Лукашенко также выступили украинские певицы: Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык, — говорится в сообщении Фонда культурного солидарности Беларуси в Facebook

Пользователи социальных сетей довольно негативно высказались относительно выступления Ирины Билык в Минске. В комментариях большинство пишет, что это позор и певица не достойна звания Народной артистки Украины.

Также на визит Билык в Беларусь отреагировал блогер Сергей Стерненко. Он перечислил государственные награды артистки и поставил под сомнение их целесообразность.

— Народная и заслуженная артистка Украины Ирина Билык, которую Зеленский недавно наградил орденом княгини Ольги, и которая гастролировала в оккупированном Крыму, и которую Офис президента поздравлял на своей странице с днем ​​рождения, выступала в Беларуси для диктатора и изверга Александра Лукашенко. Думаю, теперь Зеленский может дать ей и Героя Украины, — написал Сергей Стерненко.

София Ротару вернулась в Украину после выступления в РФ

Известная украинская певица София Ротару вернулась в Украину после выступления на премии Песня года в Москве, чтобы спеть в Вечернем квартале.

Поклонники опубликовали видео, на котором София Ротару исполняет песню Музыка моей любви. В красивом длинном платье красного цвета звезда появилась на публике. Визит артистки на Вечерний квартал стал сюрпризом для зрителей.