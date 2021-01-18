Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, после длительного отсутствия вернулась в Украину.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Лорак опубликовала серию фотографий, на которых гуляет по Киеву. Артистка позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

— Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву состоялась, — подписала свою публикацию звезда.

Поклонники отметили, что рады видеть Лорак в Украине и очень ждут ее концертов на родине.

По словам певицы, в Киев она прилетела по делам.

— Самый сильный сюжет для видео — личная история. Это не просто. Сложно проживать и невозможно сыграть, — поделилась певица.

Поклонники предположили, что звезда прилетела снимать новый клип.

Не обошлось и без негативных комментариев в сторону Лорак.

— Что ты забыла в Киеве? Возвращайся в Россию. Предала Украину, а теперь говоришь, что в любимом городе, — негодуют подписчики.

Напомним, что после Революции достоинства, начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией, Лорак продолжала выступать в стране-агрессоре. Певица получила волну хейта в свою сторону и сорванные выступления. После этих событий звезда приняла решение о переезде в Россию.

Лорак анонсировала тур по России и Европе

В декабре 2020 года Ани Лорак анонсировала тур по России, Чехии и Германии в 2021 году.

Об этом она сообщила в Instagram. В комментариях к посту певицы подписчики спросили, когда она приедет в Украину. Однако звезда ничего не ответила.

Фото: Ани Лорак