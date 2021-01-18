Российский видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась архивными фотографиями.

Звезда Орла и решки опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram.

Девушка рассказала, что приболела, поэтому появилось время почистить фотопленку.

— На первой фотографии я праздную свое 21-летие. Талия вышла из чата. Остальные, где у меня черные волосы, полные ноги и пухлые щеки — это 2015 год, когда я только переехала в Москву, — шутливо подписала публикацию Ивлеева.

Также звезда рассказала, как вместе с подругой переехала из Санкт- Петербурга в столицу России, где девушки устроились работать хостес.

— В одну из ночей у нас должен был выступать Егор Крид. Управляющая попросила одеться в стиле R&B, вещей особо не было, поэтому клетчатая рубашка на пояс и косуха — то, что нужно, — поделилась воспоминаниями блогер.

Поклонники звезды подчеркнули, что естественный цвет волос и простота ей к лицу.

Моргенштерн устроил вечеринку для богатых

Российский рэпер и YouTube—блогер Моргенштерн устроил концерт для состоятельных в Дубае.

На вечеринке также присутствовала украинская певица MARUV. Исполнительница станцевала тверк.

Фото: Настя Ивлеева