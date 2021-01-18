Американский певец Джастин Тимберлейк и модель Джессика Бил во второй раз стали родителями.

Несмотря на то, что слухи о рождении второго ребенка появились еще в июле прошлого года, супруги держали свою личную жизнь в секрете от других.

Но во время онлайн-выступления на шоу Эллен Дедженерес Джастин Тимберлейк наконец поделился радостной новостью с поклонниками и рассекретил имя малыша.

— Его зовут Финес. Он невероятный и очень милый. Никто не спит, но мы в восторге и очень счастливы, — поделился Тимберлейк.

Влюбленные женаты уже восемь лет и воспитывают 5-летнего сына Сайласа. Когда телеведущая спросила Тимберлейка, как это — быть родителями двух детей и есть ли различия между воспитанием сыновей, Джастин пошутил, что они с Джессикой больше не видят друг друга.

— Это очень весело. Я думаю, здесь нужно придерживаться поговорки: “Переходи от защиты к откровенному разговору очень быстро”. Это замечательно. Сайлас очень взволнован, — рассказал музыкант.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Других подробностей появления малыша на свет Тимберлейк не оглашал.

Джессика Бил не объявляла о своей беременности. Из-за пандемии коронавируса пара не появлялась на публике и, похоже, большую часть времени проводила дома.

Эмма Стоун беременна первенцем

Известная голливудская актриса Эмма Стоун ждет ребенка от своего мужа, режиссера Saturday Night Live Дэйва Маккэри.

Об этом стало известно благодаря фотографиям, на которых 32-летняя обладательница премии Оскар прогуливается вместе со своей подругой по улицам Лос-Анджелеса.

Фото: Depositphotos