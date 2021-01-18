Телеведущая Мария Ефросинина вместе со своей семьей новогодние праздники провела в Карпатах. Она одна из немногих украинских звезд, которая на время пандемии отказалась от зимнего отпуска за рубежом.

На своей странице в Instagram Маша поделилась шутливыми видео, на которых пародирует отдых других звезд.

В сториз ведущая опубликовала ролик, на котором посмеялась над Олей Поляковой. Певица сейчас находится в отпуске на Мальдивах. В Instagram она похвасталась своей стройной фигурой в купальнике и показала, как загорает у моря.

Ефросинина попробовала повторить это видео в украинских реалиях. Маша позировала на заснеженной улице и показала, как катается на санках. На пуховик ведущая надела бюстгальтер от купальника, а на голову — теплый платок.

Также недавно телеведущая пошутила над Настей Каменских, которая вместе с мужем Потапом отдыхала на Мальдивах. На своей странице в Instagram певица поделилась романтичным сюрпризом от Потапа — завтраком в бассейне.

Маша Ефросинина решила повторить шикарное утро Насти Каменских, но в своей интерпретации. Она сняла видео в заснеженном бассейне без воды. Вместо круассанов и экзотических фруктов у ведущей было печенье, бублики, сушеные апельсины и чай в термосе.

Если Каменских наслаждалась завтраком в розовом купальнике, то Ефросинина оделась по-зимнему. На ней был длинный бежевый пуховик, перчатки, шапка и платок, а завершили наряд стильные валенки. В этом образе знаменитость легла на снег и делала вид, что плавает в бассейне.

— Зависть — не мое, — шутливо написала Маша Ефросинина.

Интервью с Машей Ефросининой

Кроме журналистики, известная телеведущая Маша Ефросинина долгое время занимается благотворительностью, а также проводит лекции для женщин и о женщинах. В 2018 году она стала почетным послом ООН в Украине в области народонаселения.

Жизненный путь Маши Ефросининой для многих женщин может быть ориентиром. В интервью с Машей Ефросининой вы узнаете, каковы реалии украинского общества и почему каждая женщина должна полюбить себя.

Фото: mashaefrosinina