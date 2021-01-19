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Каріна Зуєва |

1 млн за два месяца — Дорофеева набрала рекордное количество прослушиваний на Spotify

Певица и видеоблогер Надя Дорофеева стала первой украинской звездой, которая набрала миллион прослушиваний на стрим-платформе Spotify менее чем за два месяца.

Этой информацией артистка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Дебютный сингл Gorit певица выпустила под сценическим именем DOROFEEVA.

— Рабочий год открывается хорошей новостью — у песни Gorit более миллиона прослушиваний на Spotify меньше чем за два месяца. Как оказалось, это лучший результат, — поделилась радостной новостью артистка.

Напомним, что Дорофеева была солисткой группы Время и Стекло на протяжении последних десяти лет.

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Осенью 2020 года певица представила сольный проект DOROFEEVA, который стал digital-открытием года.

— Gorit — это первая грань DOROFEEVA, которую мы открываем. Тот момент, когда падаешь в любовь с головой и еще не знаешь — это до утра, может дольше или навсегда? Знаю, что впереди много интересного и с каждым этапом буду удивлять вас все больше, — поделилась звезда.

Дорофеева возглавила музыкальный чарт

Отметим, что рекордное количество прослушиваний на Spotify — это не единственное достижение сольного проекта певицы.

Ранее Надя Дорофеева возглавила музыкальный чарт Top 100 Apple Music Chart. Она заняла первое место с песней Gorit.

Фото: DOROFEEVA

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