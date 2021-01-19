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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Alyona Alyona набила татуировку в честь своего хита

Украинская певица Аlyona Аlyona сделала татуировку в честь песни Горы.

В сториз на своей странице в Instagram рэп-исполнительница поделилась видео, на котором показано процесс создания татуировки. В кадре звезда поет свою песню и наблюдает за движениями тату-мастера.

Алена решила набить на руке горы Карпаты, за которыми садится солнце. Изображение получилось очень милое и красивое. Выбор певицы свидетельствует о ее любви к карпатским горам и Украине.

Клип на песню Горы Alyona Alyona представила еще в 2019 году. Это совместная работа певицы вместе с группой Kalush. Рэп-исполнители спели об украинской природе. На фоне карпатских пейзажей они зачитали рэп о красоте нашей страны, а особенно гор.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музыкальной премии ЕС

На фестивале Eurosonic Noorderslag рэп-исполнительница Аlyona Аlyona выиграла денежное вознаграждение в размере € 10 тыс и заручилась поддержкой для развития в карьере.

Также певица собрала больше всего голосов зрителей и дополнительно получила 5 тыс. и возможность сотрудничать с французской студией Deezer.

Фото: alyona.alyona.official

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