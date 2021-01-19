Ежегодно 19 января украинцы отмечают Крещение Господне. В этот день освящают воду не только в церквях, но и в озерах, реках, прудах.

Из-за сильных морозов многие звезды отказались нырнуть в прорубь. Однако нашлись настоящие смельчаки, которые не побоялись ледяной воды в день Крещения.

Подробнее о том, как ныряли в прорубь певцы Tayana и Виктор Павлик, телеведущая СолоХа и участник шоу Холостяк Иракли Макацария — далее в материале.

— С Крещением вас, дорогие друзья. Хорошего дня. Счастья и здоровья, — поздравила поклонников Tayana.

Виктор Павлик предпочел искупаться в проруби голышом, чем поделился со своими подписчиками в Instagram.

Иракли Макацария окунулся в холодный источник.

— Поздравляю всех со светлым праздником Крещения! Пусть святая вода омоет все наши грехи и унесет течением все беды и проблемы, — присоединился к поздравлениям герой шоу Холостяк.

Окунулась в ледяную воду и бесстрашная СолоХа.

— Мы с моей семьей чтим этот великий праздник и вместе с ним — традицию окунаться в воду. Уже на протяжении 12 лет в этот день я ныряю в прорубь, возможно, поэтому круглый год мне не страшны никакие вирусы и болезни, — рассказала телеведущая.

Поздравили поклонников и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

— Дай Бог вам силы, здоровья, чистых помыслов и радостных дней, — обратился к поклонникам Павел Зибров.

— С Крещением, дорогие! Желаю всем окунуться в глубину своих чувств и найти там самые нужные и сокровенные ответы, — подписал публикацию Сергей Бабкин.

Присоединились к поздравлениям коллег Лилия Ребрик, Ирина Федишин и Юрий Горбунов.

Крещение: история и традиции праздника

Крещение — один из главных христианских праздников. В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан.

Примерно во II веке появился обычай праздновать Крещение Господне. Украинцы верили, что в полночь перед праздником вода в реках волнуется.