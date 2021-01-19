Американская певица Майли Сайрус рассказала о своих сексуальных предпочтениях, объяснив, что для нее более разумно встречаться с женщинами, а не с мужчинами. 28-летняя певица считает, что женское тело привлекательнее мужского, поэтому ей приятнее иметь отношения с девушками.

— Девочки намного горячее. Мы это знаем, — сказала она.

Звезда в 2015 году заявила, что она бисексуал, а также не имеет гендерной принадлежности. Впоследствии объявила себя пансексуалкой (влечение к людям вне зависимости от гендера и пола. — Ред.).

Однако Майли имеет особое отношение к фаллическим скульптурам. Она призналась, что использует секс-игрушки как предметы интерьера в собственном доме.

— Все, как мне кажется, согласятся с тем, что еще с древних времен из таких форм создано немало прекрасных скульптур. Мне нравятся члены как произведения искусства. В остальном меня это мало интересует. И в скульптуре мне нравится форма. Я считаю, что она действительно имеет красивый вид на столе, – заявила певица

Певица отметила, что она испытывает значительную близость и эмоциональную связь с девушками, но в то же время в отношениях она доминирует.

— Это то, что сделало отношения с женщинами более осознанными для меня. Например, если я собираюсь быть с девушкой, то совершенно не хочу быть с боссом, более успешным, чем я. Это тоже круто, но я чувствую, что среди женщин роль босса мне подходит лучше. Даже в моих отношениях с мужчинами в большинстве случаев я доминировала, – сказала певица

Первый опыт в отношений с девушкой Майли получила в 2015 году, когда у нее был роман с моделью Стеллой Максвелл. Также у Сайрус были отношения с Кейтлин Катер.

Хотя стоит отметить, что у певицы были длительные отношения с актером Лиамом Хемсвортом. Пара была вместе почти 11 лет, два года из которых в браке (Лиам и Майли расстались в 2020 году. — Ред.).

После окончательного расставания с Лиамом Хемсвортом, Сайрус встречалась с австралийским певцом Коди Симпсоном. Сейчас звезда говорит, что одинока.

Майли Сайрус рассказала о новом сексуальном увлечении

Певица поделилась своим новым сексуальным опытом во время пандемии коронавируса. Майли Сайрус считает, что заниматься сексом по FaceTime — самый безопасный вариант в условиях карантина. Она также раскритиковала людей, которые не придерживаются ограничительных противоэпидемических мер.

Источник: Mirror

Фото: mileycyrus