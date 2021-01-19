Известная украинская телеведущая Леся Никитюк получила популярность на тревел-шоу Орел и Решка. Стать ведущей программы ей удалось благодаря нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Леся Никитюк рассказала в одном из своих интервью.

До начала своей телевизионной карьеры Леся вместе со своей подругой Олей неоднократно принимала участие в юмористическом шоу Рассмеши комика, где Зеленский был судьей и по совместительству генеральным продюсером телеканала Интер.

Владимир Зеленский запомнил девушку и настоял, чтобы ее пригласили на кастинг шоу Орел и Решка.

— Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал тогда все на канале. Ему показали тех людей, которых они думали взять на проект. Он сказал: “Как раз вчера сняли Рассмеши комика. Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее”, — рассказывает Леся Никитюк.

По словам звезды, сразу после кастинга ее утвердили на роль ведущей.

— Меня пригласили на кастинг, который проходил на Воздвиженке. Дали микрофон в руки и сказали: “Вот ты сейчас где-то в Европе. Расскажи, опиши, где ты. Пообщайся с людьми”. И все, меня утвердили, — вспоминает Никитюк.

Также телеведущая рассказала, что позже подарила Зеленскому картину из бисера в знак благодарности за то, что он сыграл важную роль в ее жизни.

В течение года Леся Никитюк вышивала картину, на которой были изображены области Украины и цифра 95 вблизи Кривого Рога. По словам звезды, картину Зеленский повесил в своем кабинете.

Леся Никитюк берет паузу на ТВ

О том, что Леся Никитюк берет паузу на телевидении и останавливает съемки в своих проектах, стало известно из одного из недавних интервью.

По словам телеведущей, все свои знания она уже использовала. Сейчас плотный график не дает ей возможности учиться новому и развиваться.

Источник: Гордон

Фото: lesia_nikituk