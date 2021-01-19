Эмили Ратаковски разделась на последних месяцах беременности

Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала, какой имеет вид на последних месяцах беременности.

29-летняя Ратаковски, которая ждет первенца, не стесняется демонстрировать свою фигуру во время беременности и отмечает, что наслаждается этим периодом в жизни.

Знаменитость запостила в Instagram видео, где позирует в нюдовом бикини на пляже и продемонстрировала большой животик.

Ангел в моем животе, — подписала видео Эмили Ратаковски.

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В октябре Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности и показала округлившийся живот. 29-летняя модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца.

Округлившийся беременный живот Ратаковски показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.