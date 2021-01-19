PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Эмили Ратаковски разделась на последних месяцах беременности

Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала, какой имеет вид на последних месяцах беременности.

29-летняя Ратаковски, которая ждет первенца, не стесняется демонстрировать свою фигуру во время беременности и отмечает, что наслаждается этим периодом в жизни.

Знаменитость запостила в Instagram видео, где позирует в нюдовом бикини на пляже и продемонстрировала большой животик.

Ангел в моем животе, — подписала видео Эмили Ратаковски.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Читайте
Эмили Ратаковски намекнула на пол своего будущего ребенка

В октябре Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности и показала округлившийся живот. 29-летняя модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца.

Округлившийся беременный живот Ратаковски показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх