Эмили Ратаковски разделась на последних месяцах беременности

Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала, какой имеет вид на последних месяцах беременности.
29-летняя Ратаковски, которая ждет первенца, не стесняется демонстрировать свою фигуру во время беременности и отмечает, что наслаждается этим периодом в жизни.
Знаменитость запостила в Instagram видео, где позирует в нюдовом бикини на пляже и продемонстрировала большой животик.
Ангел в моем животе, — подписала видео Эмили Ратаковски.
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В октябре Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности и показала округлившийся живот. 29-летняя модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца.
Округлившийся беременный живот Ратаковски показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.