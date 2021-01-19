Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фото в образе невесты.
На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в роскошном белом платье.
Фотосессия в свадебном наряде происходила на улицах Киева. Слава выбрала платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте. Волосы певица собрала в низкий пучок и украсила прическу обручем с жемчужинами. Образ звезда довершила ярким макияжем.
— А замуж невтерпеж! На улице -15, я больная, но красивая, — шутливо подписала фото Слава Каминская.
Новое фото певицы вызвало шквал восторга у подписчиков. В комментариях поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.
Также звезда поделилась видео с бэкстейджа съемки и показала, как проходила фотосессия.
Слава из НеАнгелов об отношениях с Эдгаром Каминским
Слава Каминская и Эдгар Каминский поддерживают теплые отношения даже после развода.
Пара прожила в браке пять лет и воспитывает двоих детей: сына Леонарда и дочь Лауру. Певица заявила, что общаться с бывшим мужем — это вполне нормально, если у вас есть общие дети.
Фото: babaslavka