Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фото в образе невесты.

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в роскошном белом платье.

Фотосессия в свадебном наряде происходила на улицах Киева. Слава выбрала платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте. Волосы певица собрала в низкий пучок и украсила прическу обручем с жемчужинами. Образ звезда довершила ярким макияжем.

— А замуж невтерпеж! На улице -15, я больная, но красивая, — шутливо подписала фото Слава Каминская.

Новое фото певицы вызвало шквал восторга у подписчиков. В комментариях поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.















Я больная, но красивая: Слава Каминская в образе невесты позировала при -15 / 4 фотографии

Также звезда поделилась видео с бэкстейджа съемки и показала, как проходила фотосессия.

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