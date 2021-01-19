PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Я больная, но красивая: Слава Каминская в образе невесты позировала при -15

Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фото в образе невесты.

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в роскошном белом платье.

Фотосессия в свадебном наряде происходила на улицах Киева. Слава выбрала платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте. Волосы певица собрала в низкий пучок и украсила прическу обручем с жемчужинами. Образ звезда довершила ярким макияжем.

— А замуж невтерпеж! На улице -15, я больная, но красивая, — шутливо подписала фото Слава Каминская.

Новое фото певицы вызвало шквал восторга у подписчиков. В комментариях поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.

  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
  • Слава Каминская
Я больная, но красивая: Слава Каминская в образе невесты позировала при -15 / 4 фотографии

Также звезда поделилась видео с бэкстейджа съемки и показала, как проходила фотосессия.

Слава из НеАнгелов об отношениях с Эдгаром Каминским

Слава Каминская и Эдгар Каминский поддерживают теплые отношения даже после развода.

Пара прожила в браке пять лет и воспитывает двоих детей: сына Леонарда и дочь Лауру. Певица заявила, что общаться с бывшим мужем — это вполне нормально, если у вас есть общие дети.

Фото: babaslavka

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка