Красавчик из Бриджертонов Реге-Жан Пейдж рассказал о своих ежедневных тренировках в 5 утра, чтобы поддерживать физическую форму для своих секс-сцен.

Теперь у Реге-Жана появилась огромная армия поклонников благодаря сексуальной роли графа в сериале Бриджертоны от Netflix.

Зрители всерьез обсуждают в сети его кандидатуру для бондианы. Актер сейчас на четвертом месте среди претендентов на роль следующего Джеймса Бонда.

31-летний Реге-Жан рассказал о пережитых муках в тренажерном зале дабы заполучить желаемую роль. Он должен был обладать серьезным бонусом среди множества кандидатур, чтобы сыграть симпатичного герцога Гастингса в драме, которую уже посмотрели 63 миллиона человек.

— Я пребывал в дикой физической активности, был на полном режиме Рокки. Я вставал в 5 утра каждый день, ходил в спортзал, встречался со своим тренером. Он был беспощаден со мной в течение полутора часов. Мне пришлось закалять свою силу воли. К счастью, мой персонаж оправдал этот труд. Таким образом я вживался в роль потому, что всегда начинаю строить персонажа с его физического портрета, — заявил актер.

Секс-сцены сериала вызвали невероятный ажиотаж среди зрителей — Netflix борется, чтобы вырезки интимных сцен драмы не опубликовывали на порносайтах.

В первый день совместной работы с Фиби Дайневор, играющую роль Дафни Бриджертон, Реге-Жану пришлось симулировать половой акт. Съемки этой сцены происходили в библиотеке Лондонского клуба реформ — частного клуба, который только начал принимать женщин.

Позже они демонстрируют множество пикантных сцен в разных местах, почти всегда с обнаженным Реге-Жаном. Однако, актер сохранял свою скромность — его интимные части тела были заклеены множеством липкой ленты.

— Чем меньше одежды на вас надето, тем менее комфортно. Но когда выключается камера — липкую ленту отдирать больнее всего, — шутливо подчеркнул Пейдж.

Актер рассказал, что почти так же болезненно было говорить родственникам, что им прийдется увидеть его обнаженным на экране. Его отец — британский священник, а мать — зимбабвийская медсестра. Реге-Жан имеет большую семью в обеих странах. И ему удалось предупредить всех родственников…

— Честно говоря, семья актера со временем должна привыкнуть к “такому творчеству”. В театре вы увидите разные вещи, — заявил Реге-Жан.

Пейдж предпочитает отшучиваться о слухах о закадровом романе с главной героиней. Также актер не комментирует свою личную жизнь. Но в одном из интервью он сказал, что желает сломать границы — избавиться от ярлыков — геев, натуралов, темнокожих и белых.

Реге-Жан, третий из четырех братьев и сестер, знает толк в разрушении границ. В детстве он уехал из Лондона, чтобы жить в Зимбабве. И как ребенку смешанной расы в стране, где межрасовые браки все еще осуждались, ему жилось нелегко.

— С трех лет я узнал, что я ходячая политическая фигура. Просто гуляя по улице я говорил, что мои родители сделали довольно революционный поступок, который бесит некоторых из вас, — рассказал Пейдж.

Netflix удалил из каталога все фильмы с Джонни Деппом

Зрители США не могут смотреть фильмы с участием Джонни Деппа, поскольку были удалены из каталога Netflix. За пределами страны фильмы с актером доступны. Однако руководство Netflix до сих пор не предоставило никаких комментариев.

Поклонники предполагают, что это связано с конфликтом Джонни Деппа и его бывшей жены — Эмбер Херт.

Источник: The Sun

Фото: regejean