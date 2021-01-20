Украинская певица Злата Огневич в свои 35 лет до сих пор не замужем.

В сториз подписчики попросили Злату поделиться фотографией со своим парнем. В ответ на это звезда опубликовала коллаж, на котором соединила свое фото со снимком американского актера Брэдли Купера. Огневич написала, что в ее идеальном мире он выглядит именно так.

Затем она обнародовала пост, в котором рассказала, что ее часто спрашивают о личной жизни. Певица отметила, что то, как она живет — это ее выбор. Злате нравится свобода, легкость и возможность побыть в одиночестве, когда этого требует душа.

— В современном мире мы куда-то спешим и забываем, что у каждого человека есть свой путь, свое предназначение. Это касается и любви, семьи, отношений. Когда встречаются две планеты — возникает Вселенная. Я согласна только на Вселенную, ибо знаю, что такое темнота, — поделилась певица.

Злата Огневич страдает от панических атак

Певица Злата Огневич рассказала, как справляется с приступами панических атак.

Звезда поделилась, что в ее случае такие атаки случаются из-за стресса и чрезмерной нагрузки. Она посоветовала обратиться к психотерапевту или попробовать помочь себе самому.

Фото: zlata.ognevich