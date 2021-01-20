Украинская певица Оля Полякова публично поддержала Закон о языке, согласно которому с 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском.

В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, на котором аргументировала свою позицию относительно нововведения. Несмотря на то, что сама певица в повседневной жизни говорит на русском, она призывает всех украинцев выучить государственный язык и пользоваться им.

— А вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии — на французском? Может, американцы очень хотят разговаривать на другом языке, кроме английского? Люди, у нас должен быть наш украинский язык, — говорит Оля Полякова.

Артистка не поддерживает негативные комментарии пользователей по данному закону, ведь уверена, что только таким образом украинцы смогут осознать свою национальную идентичность.

— Может сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо изучать свой язык и говорить на нем. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке — высказалась Полякова.

Скандалы с Олей Поляковой

Певица Оля Полякова выступила на музыкальном фестивале в ОАЭ вместе с российскими исполнителями. Несмотря на то, что артистка рассказывала, что из-за войны российский рынок для нее закончился, Полякова выступала на одной сцене вместе с Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым, Леонидом Агутиным и другими.

Также певица попала в скандал из-за нарушения карантинных норм во время концерта в честь Дня учителя в Харькове. Из-за несоблюдения карантина полиция открыла уголовное производство.