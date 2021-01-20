Американская певица Леди Гага исполнила национальный гимн США на инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Известно, что на протяжении всей избирательной кампании певица поддерживала Джо Байдена и радовалась, когда ее фаворита избрали президентом.

После выступления артистки Джо Байден и Камала Харрис лично поблагодарили ее за выступление и провели с трибуны шумными аплодисментами.

Ранее Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram фото из Капитолия.

— Молюсь, чтобы завтра был день мира для всех американцев. День любви, а не день ненависти, принятия, а не страха. День мечты о радостном будущем нашей страны. Мечта, которая гарантирует безопасность наших душ. С любовью из Капитолии, — подписала публикацию певица.

Чего ждать от нового президента США

20 января демократ Джо Байден вступает на должность президента Соединенных Штатов.

После жесткой и категоричной политики Дональда Трампа на международной арене есть надежда, что Байден сможет восстановить хорошие отношения с большинством государств.

Украина также надеется на, как минимум, продолжение помощи в попытках деоккупации Крыма и Донбасса.