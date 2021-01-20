Украинский ведущий Никита Добрынин вместе со своей женой Дашей Квитковой ожидает рождения первенца.

На своей странице в Instagram победительница шоу Холостяк 9 опубликовала трогательное фото с отдыха на Мальдивах, на котором Никита целует ее беременный животик.

Даша отметила, что она находится на четвертом месяце беременности, то есть все это время они скрывали радостную новость от широкой аудитории.

На фотографии пара позирует на берегу океана. Добрынин стоит на одном колене, а Даша смотрит вдаль.

— Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь, — написала Даша Квиткова.

Никита Добрынин обнародовал такое же фото на своей странице и назвал их первенца огромной радостью и маленьким чудом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу

12 августа 2020 Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу. Пара расписалась еще в мае прошлого года, но из-за пандемии коронавируса перенесла празднование.

Свадьба состоялось в Киеве на берегу Днепра. Для торжественной церемонии Дарья выбрала платье с откровенным вырезом, а Никита — синий костюм.

Фото: kvittkova