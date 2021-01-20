Украинский певец и композитор Павло Зибров рассказал о многочисленных романах молодости, популярности, верности своей жене и гонорарах.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артист ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко о своей жизни и творческой карьере.

Артист сказал, что его легендарные усы родились вместе с ним и только избранным людям позволено их касаться.

Любимец женщин рассказал о том, что в свои 60 лет считает себя секс-символом и чувствует на 20 лет моложе. Певец отметил, что в начале карьеры у него было множество романов и интрижек.

— Пальцев на руке не хватит, чтобы сосчитать количество моих романов в молодости, — заявил артист.

Однако после женитьбы сердце артиста принадлежит только любимой жене — Марине Зибровой. В своем интервью Павло признался, что не жалеет любых денег на подарки для жены.

Также Павло рассказал об отказе петь для Партии регионов. За выступление ему предлагали гонорар со многими нулями. На вопрос о самой большой сумме гонорара за выступление, Павло назвал цифру $20 тыс.

Зибров в будущем мечтает спеть дуэтом с Томом Джонсом и Тамарой Гвардцители.

Как украинские звезды реагируют на хейтеров Украинские звезды прокомментировали свое отношение к хейтерам. Павло Зибров отметил, что все поклонники любят его творчество, поэтому о плохом никто ему не пишет. Но певец предостерегает подписчиков на будущее: если он увидит негативные комментарии, то Иво Бобул придет на помощь и накажет всех обидчиков.

Источник: Утро в большом городе

Фото: pavlo_zibrov