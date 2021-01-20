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Олександра Ватаманюк |

Не усами едиными: Павло Зибров о романах с фанатками и предложениях от политиков

Украинский певец и композитор Павло Зибров рассказал о многочисленных романах молодости, популярности, верности своей жене и гонорарах.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артист ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко о своей жизни и творческой карьере.

Артист сказал, что его легендарные усы родились вместе с ним и только избранным людям позволено их касаться.

Любимец женщин рассказал о том, что в свои 60 лет считает себя секс-символом и чувствует на 20 лет моложе. Певец отметил, что в начале карьеры у него было множество романов и интрижек.

— Пальцев на руке не хватит, чтобы сосчитать количество моих романов в молодости, — заявил артист.

Однако после женитьбы сердце артиста принадлежит только любимой жене — Марине Зибровой. В своем интервью Павло признался, что не жалеет любых денег на подарки для жены.

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Также Павло рассказал об отказе петь для Партии регионов. За выступление ему предлагали гонорар со многими нулями. На вопрос о самой большой сумме гонорара за выступление, Павло назвал цифру $20 тыс.

Зибров в будущем мечтает спеть дуэтом с Томом Джонсом и Тамарой Гвардцители.

Как украинские звезды реагируют на хейтеров

Украинские звезды прокомментировали свое отношение к хейтерам. Павло Зибров отметил, что все поклонники любят его творчество, поэтому о плохом никто ему не пишет.

Но певец предостерегает подписчиков на будущее: если он увидит негативные комментарии, то Иво Бобул придет на помощь и накажет всех обидчиков.

Источник: Утро в большом городе

Фото: pavlo_zibrov

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