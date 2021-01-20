Александр Эллерт показал себя и Мишину в детстве

Победитель шоу Холостячка и сценарист студии Квартал-95 Александр Эллерт показал, какими они с Ксенией Мишиной были в детстве.
Архивными снимками юморист поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Эллерт опубликовал коллаж в виде фотопленки, на котором объединил две нынешние фотографии с детскими.
На фото Александр позирует на фоне природы, а маленькая Мишина сидит на стульчике в голубом платье с телефоном в руках.
— Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты, — подписал коллаж Эллерт.
Напомним, что после окончания шоу Холостячка Александр Эллерт и Ксения Мишина не только сохранили отношения, но и стали жить вместе.
Пара наслаждается друг другом и активно проводит совместное время, чем с удовольствием делится со своими поклонниками.
Эллерт о проекте Холостячка
Победитель шоу Холостячка Александр Эллерт рассказал о жизни с Ксенией Мишиной, своих отношениях с дочерью и изменениях после проекта.
Саша признался, что ему всегда было сложно говорить о своих чувствах на публику, но проект помог избавиться от этой проблемы.
Фото: Эллерт Александр