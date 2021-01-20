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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Александр Эллерт показал детские фотографии Ксении Мишиной

Победитель шоу Холостячка и сценарист студии Квартал-95 Александр Эллерт показал, какими они с Ксенией Мишиной были в детстве.

Архивными снимками юморист поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Эллерт опубликовал коллаж в виде фотопленки, на котором объединил две нынешние фотографии с детскими.

На фото Александр позирует на фоне природы, а маленькая Мишина сидит на стульчике в голубом платье с телефоном в руках.

Александр Эллерт показал себя и Мишину в детстве

— Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты, — подписал коллаж Эллерт.

Напомним, что после окончания шоу Холостячка Александр Эллерт и Ксения Мишина не только сохранили отношения, но и стали жить вместе.

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Пара наслаждается друг другом и активно проводит совместное время, чем с удовольствием делится со своими поклонниками.

Эллерт о проекте Холостячка

Победитель шоу Холостячка Александр Эллерт рассказал о жизни с Ксенией Мишиной, своих отношениях с дочерью и изменениях после проекта.

Саша признался, что ему всегда было сложно говорить о своих чувствах на публику, но проект помог избавиться от этой проблемы.

Фото: Эллерт Александр

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