Александр Эллерт показал себя и Мишину в детстве

Победитель шоу Холостячка и сценарист студии Квартал-95 Александр Эллерт показал, какими они с Ксенией Мишиной были в детстве.

Архивными снимками юморист поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Эллерт опубликовал коллаж в виде фотопленки, на котором объединил две нынешние фотографии с детскими.

На фото Александр позирует на фоне природы, а маленькая Мишина сидит на стульчике в голубом платье с телефоном в руках.

— Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты, — подписал коллаж Эллерт.

Напомним, что после окончания шоу Холостячка Александр Эллерт и Ксения Мишина не только сохранили отношения, но и стали жить вместе.

Пара наслаждается друг другом и активно проводит совместное время, чем с удовольствием делится со своими поклонниками.