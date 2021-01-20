Сергей Ермаков умер

Известный украинский дизайнер Сергей Ермаков скончался на 48 году жизни.

О смерти модельера рассказала телеведущая Светлана Вольнова.

— Умер наш прекрасный, удивительный и самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков. Солнечным утром 20 января. Простите, больше писать не могу, слишком больно, — подписала свою публикацию Светлана.

По словам Вольновой, вечером 19 января у Ермакова упало давление, что привело к трагедии.

Телеведущая уточнила, что прощание с дизайнером пройдет в пятницу 22 января в городе Вишневом Киевской области.

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О смерти кутюрье сообщила и певица Анжелика Рудницкая.

— Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий, чувствительный, но при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла оценить по достоинству, — написала девушка на своей странице в Facebook.

Сергей Ермаков — известный украинский fashion-дизайнер, который с детства страдал сахарным диабетом и был почти незрячим. Талант кутюрье ценили зарубежные модельеры, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

Его наряды надевали многие звезды, такие как Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Камалия, Даша Астафьева, Маша Ефросинина и другие.

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