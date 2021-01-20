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Євгенія Шапоренко |

Робби Уильямс заболел Covid-19 и изолировался на вилле в Карибском море

Британский артист Робби Уильямс сдал положительные тест на коронавирус во время отпуска с семьей. Теперь он пребывает на карантине на вилле на Карибах.

На Сен-Бартс он прибыл с женой Айдой и их четырьмя детьми 28 декабря.

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Артист должен находится на вилле 14 дней. Хотя это не худшее место в мире для карантина, вход на пляж для певца закрыт. За неделю пребывания на вилле Робби Уильямс должен выложить £10,6 тыс.

Ларри Кинга госпитализировали с Covid-19

Американский телеведущий Ларри Кинг заболел коронавирусом, его госпитализировали.

87-летний Кинг  лечился в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Источник: The Sun

Фото: Depositphotos

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