В последний день президентства Дональда Трампа его младшая дочь Тиффани объявила о помолвке с нигерийским миллиардером Майклом Буглосом.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором позирует вместе с любимым в Белом доме.

Для помолвки 27-летняя Тиффани выбрала черное изысканное платье, которое подчеркивает ее фигуру. Образ она довершила туфлями на каблуках. На ее руке заметно тонкий браслет, а на безымянном пальце — кольцо. Бойфренд девушки Майкл надел классический черный костюм.

— Для меня было честью отмечать много жизненных этапов, исторических событий и памятных моментов с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно — мою помолвку с прекрасным женихом Майклом Буглосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу! – написала Тиффани Трамп.

Любимый девушки, Майкл Буглос, обнародовал такое же фото на своей странице и трогательно назвал Тиффани любовью своей жизни.

Тиффани Трамп — четвертый ребенок президента и единственная дочь от его второго брака с американской актрисой Марлой Мейплз.

Девушка познакомилась с 23-летним мужчиной во время путешествия в Грецию в 2018 году. Буглос является помощником директора компании SCOA Nigeria, директором компании Fadoul Group и менеджером по развитию бизнеса в Royalton Investment.

Дочь Трампа показала бойфренда

Несмотря на то, что пара встречается уже более трех лет, сначала Тиффани Трамп и Майкл Буглос скрывали свой роман.

Слухи об отношениях с нигерийским миллиардером девушка подтвердила снимком в Instagram, на котором влюбленные позируют на фоне новогодней елки в Белом доме.

Фото: tiffanytrump