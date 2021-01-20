Американская певица и актриса Дженнифер Лопес спела на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Артистка повстала перед публикой в непривычном для себя образе. Нежная Джей Ло исполнила спокойную песню, посвященную Америке. Последний раз эта песня звучала во время инаугурации Барака Обамы.

— Единая нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех, — произнесла Джей Ло во время выступления слова присяги верности на испанском.

Под бурные аплодисменты певица покинула трибуны.

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Ранее Лопес опубликовала снимок сделанный возле Капитолия на своей странице в Instagram. На фото видно, что звезда в хорошем настроении.

Леди Гага спела гимн США

На инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена американская певица Леди Гага исполнила национальный гимн Америки.

Известно, что на протяжении всей избирательной кампании певица поддерживала Джо Байдена и радовалась, когда ее фаворита избрали президентом.