Президент США Дональд Трамп помиловал рэпера Лила Уэйна. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

— Президент Трамп полностью помиловал Дуэйна Майкла Картера-младшего, также известного как Лил Уэйн, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Глава компании по производству алкогольных напитков Sovereign Brands Бретт Бериш поддерживает помилование Картера, описывает его как человека, который заслуживает доверия — доброго, сердечного и щедрого.

Американский спортсмен Дейон Сандерс, который также написал в поддержку этого помилования, называет Уэйна кормильцем для своей семьи, другом для многих, человеком веры, щедрым благотворителем.

— Картер — щедрый благотворитель. Он делал пожертвования исследовательским больницам и множеству продовольственных банков, — заявил Сандерс.

Лил Уэйн — мультиплатиновый артист и основатель звукозаписывающей компании, получивший пять премий Грэмми, признал себя виновным в незаконном хранении оружия 11 декабря 2020 года после ареста в декабре 2019 года. Артисту грозило до 10 лет в тюрьме. Рэпер признал вину через несколько недель после того, как он встретился с Трампом в Майами, штат Флорида, для обсуждения Платинового плана президента — расширение возможностей и забота о чернокожих избирателях.

В твите после встречи с Трапом 29 октября он разместил фотографию вместе с президентом, где оба мужчины подняли пальцы вверх и улыбаются.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020

По словам пресс-секретаря Кейли Макэнани, встреча произошла после того, как команда Картера связалась с Белым домом. Трамп назвал движение Black Lives Matter “символом ненависти” и выступил против общенациональных протестов против расизма. Со своей стороны Лил Уэйн еще в 2016 году говорил, что он не поддерживает Black Lives Matter.

— Это все никаким образом не связано со мной, — сказал Уэйн.

Судимости Лила Уэйна

Лила Уэйна обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокуратура сообщила, что Вейн перевозил в сумке позолоченный пистолет 45-го калибра. Его арестовали в декабре 2019 года, когда певец прибыл частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Опа Лока, недалеко от Майами. Офицеры провели допрос с рэпером, который признал, что у него в сумке лежит пистолет.

Ранее, в октябре 2009 года он признал себя виновным в совершении тяжкого преступления, связанного с оружием, в рамках сделки с прокуратурой Нью-Йорка. Это обвинение связано с арестом Уэйна в 2007 году возле нью-йоркского театра Бикон, где в его туристическом автобусе нашли пистолет 40-го калибра. Тогда рэпера приговорили к году тюремного заключения, с которого он отсидел восемь месяцев.

Источник: CNN

Фото: liltunechi