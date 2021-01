Президент США Дональд Трамп помиловал рэпера Лила Уэйна. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Глава компании по производству алкогольных напитков Sovereign Brands Бретт Бериш поддерживает помилование Картера, описывает его как человека, который заслуживает доверия — доброго, сердечного и щедрого.

Американский спортсмен Дейон Сандерс, который также написал в поддержку этого помилования, называет Уэйна кормильцем для своей семьи, другом для многих, человеком веры, щедрым благотворителем.

Лил Уэйн — мультиплатиновый артист и основатель звукозаписывающей компании, получивший пять премий Грэмми, признал себя виновным в незаконном хранении оружия 11 декабря 2020 года после ареста в декабре 2019 года. Артисту грозило до 10 лет в тюрьме. Рэпер признал вину через несколько недель после того, как он встретился с Трампом в Майами, штат Флорида, для обсуждения Платинового плана президента — расширение возможностей и забота о чернокожих избирателях.

В твите после встречи с Трапом 29 октября он разместил фотографию вместе с президентом, где оба мужчины подняли пальцы вверх и улыбаются.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020