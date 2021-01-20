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Олександра Ватаманюк |

Хранение оружия — не порок: Трамп помиловал Лила Уэйна

Президент США Дональд Трамп помиловал рэпера Лила Уэйна. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

 — Президент Трамп полностью помиловал Дуэйна Майкла Картера-младшего, также известного как Лил Уэйн, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Глава компании по производству алкогольных напитков Sovereign Brands Бретт Бериш поддерживает помилование Картера, описывает его как человека, который заслуживает доверия — доброго, сердечного и щедрого.

Американский спортсмен Дейон Сандерс, который также написал в поддержку этого помилования, называет Уэйна кормильцем для своей семьи, другом для многих, человеком веры, щедрым благотворителем.

 — Картер — щедрый благотворитель. Он делал пожертвования исследовательским больницам и множеству продовольственных банков, — заявил Сандерс.

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Лил Уэйн — мультиплатиновый артист и основатель звукозаписывающей компании, получивший пять премий Грэмми, признал себя виновным в незаконном хранении оружия 11 декабря 2020 года после ареста в декабре 2019 года. Артисту грозило до 10 лет в тюрьме. Рэпер признал вину через несколько недель после того, как он встретился с Трампом в Майами, штат Флорида, для обсуждения Платинового плана президента — расширение возможностей и забота о чернокожих избирателях.

В твите после встречи с Трапом 29 октября он разместил фотографию вместе с президентом, где оба мужчины подняли пальцы вверх и улыбаются.

По словам пресс-секретаря Кейли Макэнани, встреча произошла после того, как команда Картера связалась с Белым домом. Трамп назвал движение Black Lives Matter “символом ненависти” и выступил против общенациональных протестов против расизма. Со своей стороны Лил Уэйн еще в 2016 году говорил, что он не поддерживает Black Lives Matter.

 — Это все никаким образом не связано со мной, — сказал Уэйн.

Судимости Лила Уэйна

Лила Уэйна обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокуратура сообщила, что Вейн перевозил в сумке позолоченный пистолет 45-го калибра. Его арестовали в декабре 2019 года, когда певец прибыл частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Опа Лока, недалеко от Майами. Офицеры провели допрос с рэпером, который признал, что у него в сумке лежит пистолет.

Ранее, в октябре 2009 года он признал себя виновным в совершении тяжкого преступления, связанного с оружием, в рамках сделки с прокуратурой Нью-Йорка. Это обвинение связано с арестом Уэйна в 2007 году возле нью-йоркского театра Бикон, где в его туристическом автобусе нашли пистолет 40-го калибра. Тогда рэпера приговорили к году тюремного заключения, с которого он отсидел восемь месяцев.

Источник: CNN

Фото: liltunechi

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