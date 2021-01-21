Борода обезьяний хвост: тренд мужской моды

В мире мужской моды набирает популярности новый тренд — борода обезьяний хвост.

Такое оформление действительно напоминает хвост примата — длинная полоса, которая начинается с висков и, закручиваясь, кончается на усах.

Самые смелые с удовольствием тестируют на себе данную тенденцию и делятся фотографиями в социальных сетях.

Под хештегом #MonkeyTailBeard и #MonkeyTail можно найти много смешных фото с необычно оформленной бородой.

Пользователи соцсетей двояко отнеслись к такой новинке, кто-то посмеялся, а кто-то раскритиковал столь оригинальную растительность.

Известно, что борода обезьяний хвост не является новым трендом. В 2011 году его уже пытались внедрить в моду, но тогда этого никто не поддержал.

В 2021 году о писке моды напомнил бейсболист Майкл Фирс и сделал это не специально. По его словам, он просто хотел поднять настроение другим игрокам команды.

Обложку американского Vogue украсил мужчина

Впервые за 127 лет обложку американского Vogue украсил мужчина, но в платье.

Позировал для обложки 26-летний британский певец Гарри Стайлз. Он снялся в женском платье от Gucci, поверх которого надел черный блейзер.

Фото: Michael Fiers